Aral Gölü'nde Ağaçlandırma Çalışması

Özbekistan, Aral Gölü'nün kuruyan kısımlarında ağaçlandırma çalışmalarını hızlandıracak.

Özbekistan, Aral Gölü'nün kuruyan kısımlarında ağaçlandırma çalışmalarını hızlandıracak.



Özbekistan Bakanlar Kurulu, ağaçlandırma çalışmalarının hızlandırılmasına ilişkin kararı imzaladı. Buna göre, bu yıl Aral Gölü'nün kuruyan kısımlarındaki 500 bin hektarlık alanda yapılacak ağaçlandırma çalışmaları için 12 milyon dolar kaynak ayrıldı.



Gölün kuruması nedeniyle son yıllarda çevre felaketinin yaşandığı, doğal dengenin kaybolmasının bölgede iklim değişikliğine yol açtığı, gölün kuruyan bölümlerinden kalkan tuzlu tozların insan sağlığının yanı sıra bitki ile hayvanlara ciddi zarar verdiği ve tarımı olumsuz etkilediği vurgulanan karara göre, gölün kuruyan bölgelerine Orta Asya çöllerine özgü "saksaul" ağacı dikilecek.



1 Mart'a kadar gölün kuruyan bölgelerinin ağaçlandırılmasına yönelik eylem planının hazırlanması öngörülürken, bu çerçevede yıl sonuna kadar Aral Gölü'nün kuruyan kısmındaki 500 bin hektarlık alanda ağaçlandırma çalışmalarının yapılması hedeflendi.



Aral Gölü felaketi



Sovyetler Birliği döneminde bölgeyi besleyen Emuderya ve Sirderya ırmaklarının sularının pamuk tarlalarına akıtılması sonucu 1960'lı yıllardan başlayarak kurumaya başlayan Aral Gölü, bugün yüzde 90 küçülerek ikiye bölünmüş ve eski kıyılarından 170 kilometreye kadar geri çekilmiş durumda bulunuyor.



1960'da 68 bin 900 kilometrekare yüz ölçümü ve bin 83 kilometreküp su hacmi ile dünyanın en büyük göllerinden biri olan Aral Gölü'nün uzunluğu 426 kilometre, genişliği 284 kilometre, en derin noktası 68 metreyken, bugün gölün yüz ölçümü 12 bin kilometrekareye, su hacmi 100 kilometreküpe, en derin noktası ise 24 metreye düştü.





Eski Sovyetler Birliği'nin, 1960-1990 yıllarında Orta Asya'da pamuk üretimini artırmak amacıyla sulanan tarım arazilerini 4,5 milyon hektardan 7 milyon hektara çıkarması ve böylece göle dökülen ırmak sularının azalması sonucunda gölün geri çekilmesiyle 5,5 milyon hektarlık tuzlu kum tabakalarıyla kaplı çöl oluştu.





Aral Gölü'nün kuruyan kısmından her sene rüzgarla uçan yaklaşık 100 milyon ton tuzlu kum tozları da bölgeyi büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya bırakıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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