Aralarına aldıkları arkadaşlarını öldüresiye dövdüler... O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Aralarına aldıkları arkadaşlarını öldüresiye dövdüler... O anlar kamerada

16.01.2023 17:45

Aralarına aldıkları arkadaşlarını öldüresiye dövdüler.

Aralarına aldıkları arkadaşlarını öldüresiye dövdüler... O anlar kamerada

Ankara'da kavga eden genç kızların görüntüleri ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'da bir grup ortaokul öğrencisi genç kız, okuldan bir arkadaşlarını tekme tokat döverek darp etti. Dehşete düşüren o anların görüntüleri ortaya çıkarken, genç kızın ailesi olayla ilgili şikayetçi oldu.

Mamak'ta 1 buçuk ay önce meydana gelen olayda; A.S., H.S., S.D., A.E., ve K.S. isimli ortaokul öğrencileri, aynı okulda okudukları arkadaşına saldırdı. Tekme, tokat, küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu o anlar ise kavgaya karışan başka bir gencin cep telefonuyla anbean kayda alındı. Aralarına aldıkları arkadaşlarını yerde sürükleyen ve acımasızca darp eden kızların, darp ettikleri arkadaşına şikayetçi olması halinde videoyu internette paylaşacaklarına dair tehditlerde bulundukları iddia edildi. Polis ekiplerince konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü 2023 çocuk, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda şarkıları seslendirdi 2023 çocuk, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda şarkıları seslendirdi Ümraniye'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Ümraniye'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ankara, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aralarına aldıkları arkadaşlarını öldüresiye dövdüler... O anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2023 19:03:00. #1.11#
SON DAKİKA: Aralarına aldıkları arkadaşlarını öldüresiye dövdüler... O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement