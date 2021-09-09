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Aralarında ağrı kesici ve merhemlerin bulunduğu 52 ilaç geri ödeme listesinden çıkarıldı - Son Dakika

Aralarında ağrı kesici ve merhemlerin bulunduğu 52 ilaç geri ödeme listesinden çıkarıldı

09.09.2021 00:21
Aralarında ağrı kesici ve merhemlerin bulunduğu 52 ilaç geri ödeme listesinden çıkarıldı, System.String[]

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile aralarında boğaz spreyleri, ağrı kesici, kas gevşetici krem ve merhemlerin bulunduğu 52 ilaç Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesinden çıkarıldı. Eşdeğer ilaç taban fiyat uygulaması da yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 52 ilacı geri ödeme kapsamından çıkardı.

"BOĞAZ SPREYİ, KAS GEVŞETİCİ, AĞRI KESİCİ LİSTEDEN ÇIKARTILDI"

Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, Antienflamatuar ilaçlar olarak adlandırılan boğaz spreyleri, ağrı kesici, kas gevşetici krem ve merhemlerin, kurumun geri ödeme listesinden çıkarıldığını söyledi.

"YÜZDE 5 DAHA FAZLA ÖDEYECEKLER"

Uygulamada eşdeğer ilaç taban fiyatında da değişikliğe gidildiğini ifade eden Şahin, "Limit yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü. Bu şu demek oluyor; vatandaş yüzde 5 daha fazla ilaç farkı verecek. Bazı ilaçlarla alâkalı en fazla bir kutu ödeme limiti getirildi" dedi.

"BİRBİRİNE BENZER OLANLAR ÖDENMEYECEK"

Şahin, "Terapötik referans grubu oluşturuldu. Terapötik dediği ise mesela, bazı hastalar iki üç tansiyon ilaçları kullanıyor.İçerisinde birbirine benzer olanlar ödenmeyecek. Sadece bir kutu ödenecek" şeklinde konuştu.

Aralarında ağrı kesici ve merhemlerin bulunduğu 52 ilaç geri ödeme listesinden çıkarıldı
Aralarında ağrı kesici ve merhemlerin bulunduğu 52 ilaç geri ödeme listesinden çıkarıldı
Aralarında ağrı kesici ve merhemlerin bulunduğu 52 ilaç geri ödeme listesinden çıkarıldı

Resmi Gazete, İlaç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aralarında ağrı kesici ve merhemlerin bulunduğu 52 ilaç geri ödeme listesinden çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aralarında ağrı kesici ve merhemlerin bulunduğu 52 ilaç geri ödeme listesinden çıkarıldı - Son Dakika
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