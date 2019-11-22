Son Dakika Haberleri: Aralarında anlaşmazlık bulunan köylüler barıştırıldı
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Aralarında anlaşmazlık bulunan köylüler barıştırıldı

6 saat önce

Malatya'da, yayla kullanımı nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan köylüler barıştırıldı.

Malatya'da, yayla kullanımı nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan köylüler barıştırıldı.

Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Çampınar köyü sakinleri arasında yayla kullanımı nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın giderilmesi amacıyla Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin'in öncülüğünde bir düğün salonunda toplantı düzenlendi.

Keskin, burada yaptığı konuşmada, iki tarafın da geniş aileler olduğunu ve aralarında sıkıntı bulunmaması gerektiğini belirterek, "Otururuz, konuşuruz, sorunlarımızı kendi içimizde çözeriz. Biz kardeşiz, aynı köylüyüz. Aile bireyleri içerisinden birer kişi buraya katıldı. Bu sıkıntının çözülmesine katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi.

Olay

Yeşilyurt ilçesindeki Kozluk Mahallesi'nde 18 Ekim'de Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları sırasında mahalle sakinleri ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çampınar köyü sakinleri arasında yayla kullanımı anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıkmış, 5 kişi darbedilerek yaralanmış ve 6 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakılmıştı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, olay nedeniyle bölgede gerekli tedbirlerin alındığını duyurulmuştu.

Aralarında anlaşmazlık bulunan köylüler barıştırıldı

Yeşilyurt, Adıyaman, Malatya, Kozluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:50 Kaynak: AA
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