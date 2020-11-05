Aralarında bebek ve engeli de bulunan kaçak göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan askerlerince bindikleri lastik botun motoru söküldükten sonra, Türk karasularına itildiği belirlenen aralarında bebek ve çocukların yanı sıra bir de engellinin bulunduğu Somali uyruklu 30 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Foça Aslanburnu mevkii açıklarında devriye görevi yapan 907 No'lu Sahil Güvenlik Botu, dün saat 16.30 sıralarında, lastik bot içinde kaçaklar olduğunu belirledi. Bottaki 2'si bebek, 2'si çocuk toplam 30 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Aralarında bir de tekerlekli sandalyeli engellinin bulunduğu kaçak göçmenler Foça Balıkçı Barınağı'na getirilip, karaya çıkarıldı. Tamamı Somali uyruklu kaçak göçmenlerin ifadelerinden, denize açılmalarından bir süre sonra yakalandıkları Yunan askerlerince botlarının motoru söküldükten sonra Türk karasularına itilerek ölüme terk edildikleri belirlendi. Kaçak göçmenlerin yasal işlemlerin tamamlanmasını ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.