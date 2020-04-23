Aralarında çatışıp, 2 polisi yaralayan 16 şüpheli adliyede - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da aralarındaki husumet nedeniyle girdikleri silahlı çatışmada 2 polisi vurarak yaralayan 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi Bahar Sokak'ta, önceki gece yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Çatışmada 2 ateş arasında kalan polis memurları E.Y. ve Y.A. pompalı tüfek ile vurularak hafif şekilde yaralandı. Ekip otosuna da saçmalar isabet etti. Bölgeye özel harekat timleri ile çok sayıda polis ve sağlık ekibi takviye edildi.

Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan polis memurları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polisin müdahalesiyle sonlandırılan çatışmanın ardından 16 şüpheli gözaltına alındı.

Sorguları tamamlanan şüpheliler Ş.B., K.Ş., S.Ş., Y.T., V.T., V.T., E.T., E.K., O.K., B.A., B.D., V.Ş., E.U., E.U., G.U. ve A.G. bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Polis, kaçan K.P. ile E.T.'yi arıyor.