Son Dakika Haberleri: Aralarında çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Aralarında çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, 4 kişi arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, boğazından yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, 4 kişi arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, boğazından yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, 269. sokaktaki bir apartman dairesinde Yasin B. ile Semih S, Burhan Ö. ve Deniz Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Yasin B, diğer kişileri bıçakla yaralayarak kaçtı.

Yaralılar, taksiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Boğazından yaralanan Deniz Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Yasin B. yakalanarak gözaltına alındı.

Aralarında çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:41 Kaynak: AA
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