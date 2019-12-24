Aralarında çocukları fuhşa teşvik etmekten aranan şahsın da bulunduğu 33 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aralarında çocukları fuhşa teşvik etmekten aranan şahsın da bulunduğu 33 kişi yakalandı - Son Dakika

Aralarında çocukları fuhşa teşvik etmekten aranan şahsın da bulunduğu 33 kişi yakalandı

6 saat önce

Isparta'da aralarında dolandırıcılık ile çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların da bulunduğu aranan 33 kişi yakalandı.

Aralarında çocukları fuhşa teşvik etmekten aranan şahsın da bulunduğu 33 kişi yakalandı, System.String[]

Isparta'da aralarında dolandırıcılık ile çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların da bulunduğu aranan 33 kişi yakalandı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptıkları çalışmalarda, aralarında 'dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M. B. ile 'çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan M. S.'nin de bulunduğu toplam 33 aranan şahsı yakaladı. Şahısların daha sonra adli makamlara teslim edildiği belirtildi. - ISPARTA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:11 Kaynak: İHA
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