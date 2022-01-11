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Aralarında doktor, polis bile var! Çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştılar - Son Dakika

Aralarında doktor, polis bile var! Çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştılar

11.01.2022 12:38
Aralarında doktor, polis bile var! Çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştılar

İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sosyal medyada çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaştıkları iddiasıyla 41 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında doktor, polis, sözleşmeli er adayı ve uzman erbaşın da var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında çocuklara ait müstehcen görüntü paylaşan 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 2'sinin daha önceki benzer bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

DOKTOR, POLİS HERKES VAR

Operasyonda, doktor, polis, sözleşmeli er adayı ve uzman erbaşın da aralarında bulunduğu zanlılardan 41'i gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Kovid-19 nedeniyle karantinada olduğu öğrenildi.

Aramalarda telefon, bilgisayar ve diğer dijital malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken firari 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

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Müstehcen, Asker, Polis, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aralarında doktor, polis bile var! Çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aralarında doktor, polis bile var! Çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştılar - Son Dakika
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