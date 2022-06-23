Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninin de olduğu 5'i FETÖ'cü 10 kişi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı - Son Dakika
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Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninin de olduğu 5'i FETÖ'cü 10 kişi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

23.06.2022 09:27

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in de aralarında olduğu 5'i FETÖ'cü, toplamda 10 kişi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Sınırlarımızda kaçak geçişleri engellemek için denetimler devam ederken son olarak Yunanistan'a yasa dışı yollar vasıtasıyla geçmek isteyen 10 kişi yakalandı.

10 KİŞİ YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 kişinin 5'inin FETÖ'cü olduğu bilgisi yer aldı. Bu kişilerden birisininse FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu açıklandı.

ARALARINDA GÜLEN'İN YEĞENİ DE VAR

Bakanlığın duyurusunda, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi." denildi.

Son Dakika! Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı! Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni de var
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninin de olduğu 5'i FETÖ'cü 10 kişi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninin de olduğu 5'i FETÖ'cü 10 kişi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı - Son Dakika
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