Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninin de olduğu 5'i FETÖ'cü 10 kişi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

Sınırlarımızda kaçak geçişleri engellemek için denetimler devam ederken son olarak Yunanistan'a yasa dışı yollar vasıtasıyla geçmek isteyen 10 kişi yakalandı.

10 KİŞİ YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 kişinin 5'inin FETÖ'cü olduğu bilgisi yer aldı. Bu kişilerden birisininse FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu açıklandı.

ARALARINDA GÜLEN'İN YEĞENİ DE VAR

Bakanlığın duyurusunda, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi." denildi.