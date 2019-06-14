Aralarında FETÖ'nün Kocaeli 'sözde imamı'nın kardeşinin de bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi

Aralarında FETÖ'nün Kocaeli 'sözde imamı'nın kardeşinin de bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildiGözaltına alınan şahıslardan biri FETÖ'nün Kocaeli imamının kardeşi çıktıKOCAELİ - FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında terör örgütünün Kocaeli imamı olduğu iddia edilen iş adamı Mehmet A.S.'nin kardeşi olan ihraç üsteğmen A.S.'nin de olduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 askeri personel ve askeri personelden sorumlu 1 mahrem abi olmak üzere toplam 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 1 açıkta yüzbaşı, 1 ihraç üsteğmen, 3'ü muvazzaf 2'si açıkta 5 astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıslardan aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Kocaeli imamı Mehmet A.S.'nin kardeşi olan ihraç üsteğmen A.S.'nin de olduğu 7 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.