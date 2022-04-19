Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı

19.04.2022 18:25

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün hırsızlığı önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün hırsızlığı önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-17 Nisan tarihlerinde hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla bağ evlerinin bulunduğu alanlarda, taksilerde, hurdacılarda ve çeşitli mekanlarda uygulama yapıldı.

Uygulamalarda 14 bin 528 kişi ile 4 bin 230 araç sorgulandı, 1212 kamu kurum ve kuruluşu, 546 metruk bina, 280 bağ evi çevresi ile 232 taksi kontrol edildi.

13 hırsızlık şüphelisi, aranan 45 kişi, 5 çalıntı otomobil, 8 çalıntı motosiklet ile 17 hacizli otomobilin yakalandığı uygulamalarda 4 araç trafikten men edildi, 45 otomobile trafik yönünden 37 bin 226 TL para cezası uygulandı.

Hurdacılara yönelik denetimlerde 41 iş yerine ruhsatsız faaliyetten, 1 iş yerine mühür fekkinden işlem yapıldı, 34 iş yerine ilgili maddelerden 93 bin 200 TL para cezası yazıldı.

Hırsızlığa yönelik çalışmalarda 215 hırsızlık olayından 46'sının faili tespit edildi, yakalanan 51 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı

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Tragger, Kayseri, Taksi, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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