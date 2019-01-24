Aralarında Hamile Kadınların da Bulunduğu Hırsızlık Çetesi Çökertildi -2

İSTANBUL'da lüks semtlerde gündüz saatlerinde evlere girerek yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 10'u kadın 15 kişilik grup, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

İSTANBUL'da lüks semtlerde gündüz saatlerinde evlere girerek yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 10'u kadın 15 kişilik grup, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Yakalanan kadınlardan 3'ünün hamile olduğu, şüphelilerin hırsızlıktan elde ettiği bir miktar parayla yatırım için altın aldıkları öğrenildi. Öte yandan şüpheli kadınların binaya girişi ve polis ekiplerinin yaptığı operasyon kameralara yansıdı.



İstanbul'da son iki ayda başta Bakırköy, Kadıköy, Ümraniye olmak üzere 8 ilçede evden hırsızlık ihbarlarının artması sonucu çalışma başlatan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etmek için güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Kameraları inceleyen ekipler hırsızlık olaylarını içlerinde hamile kadınların da bulunduğu bir grubun gerçekleştirdiğini gördü. Şüphelilerin hırsızlık yapacakları adreslere giderek keşif yaptıklarını, apartmanlara girdikten sonra da kapı kilitlerini kırdıklarını tespit etti. Başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Esenyurt ve Ümraniye'de kaldığını öğrenen ekipler 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü HAMİLE



Operasyonda 10'u kadın 15 kişi gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yakalanan şüphelilerden 3'ünün hamile olduğu öğrenilirken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, ziynet eşyaları, 1 adet televizyon, 31 adet kol saati, 7 adet kol çantaları, 1 adet tablet ve 1 adet laptop ele geçirildi















HIRSIZLIK YAPMAK İÇİN KAYSERİ'DEN GELMİŞLER



Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının Kayseri'den hırsızlık yapmak için İstanbul'a geldiği öğrenilirken, şüphelilerden Ceylan Ç.'nin hırsızlık suçundan 60, Güldeste Y'nin 20, Fatima Y'nin ise 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 15'kişiden 9'u adliyeye sevk edilirken 6"sı ise serbest bırakıldı.















ÇALDIKLARI PARALARLA YATIRIM İÇİN ALTIN ALMIŞLAR



Öte yandan şüphelilerin hırsızlıktan elde ettiği bir miktar parayı yatırım amaçlı olarak altın aldığı öğrenildi. Şüphelilerin kuyumcuya giriş anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlık şüphelisi kadınların, suç ortağı erkeklere verdiği paralarla kuyumcudan altın aldıkları yansıyor.















ŞÜPHELİLERİN HIRSIZLIK ANI VE POLİSLERİN OPERASYON ANI KAMERADA



Kadınların hırsızlık yaptığı eve giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde grup halinde evlere gelen kadınların bazıları gözetleme yaparken bazı kadınlar da kapıları plastik kartlarla açarak içeriye giriyor, bir süre sonra da çıkışları yansıyor.



Polis kamerasıyla kaydedilen görüntülerde ise Özel harekat polislerinin eve yaptığı baskın anı, evdeki aramalar, yatak bazasının içerisinde saklanmış ziynet eşyalarını bulmaları yer alıyor. - İstanbul

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