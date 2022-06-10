Husumetli kardeşler arasında kavga: Ağabeyini av tüfeği ile vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Husumetli kardeşler arasında kavga: Ağabeyini av tüfeği ile vurdu

10.06.2022 09:25

Husumetli kardeşler arasında kavga: Ağabeyini av tüfeği ile vurdu Elazığ'da bir şahıs aralarında husumet bulunan ağabeyini av tüfeği ile 2 el ateş ederek vurdu.

Husumetli kardeşler arasında kavga: Ağabeyini av tüfeği ile vurdu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahıs aralarında husumet bulunan ağabeyini av tüfeği ile 2 el ateş ederek vurdu. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı Gökçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önce husumet bulunan kardeşler arasında kavga çıktı. Kavga esnasında Ö.T. (31), ağabeyi G.T.'yi av tüfeği ile iki el ateş ederek göğüs ve yüz bölgesinden yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ö. T. ekipler tarafından gözaltına alınırken olayda kullanılan av tüfeğine ise el konuldu.

Konuyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Husumetli kardeşler arasında kavga: Ağabeyini av tüfeği ile vurdu
Husumetli kardeşler arasında kavga: Ağabeyini av tüfeği ile vurdu
Husumetli kardeşler arasında kavga: Ağabeyini av tüfeği ile vurdu
Husumetli kardeşler arasında kavga: Ağabeyini av tüfeği ile vurdu
Husumetli kardeşler arasında kavga: Ağabeyini av tüfeği ile vurdu
Husumetli kardeşler arasında kavga: Ağabeyini av tüfeği ile vurdu
Husumetli kardeşler arasında kavga: Ağabeyini av tüfeği ile vurdu

YORUMLAR
500
Beykoz Anadolu Hisarı'nda kardeşler arasında silahlı kavga: 3 yaralı Beykoz Anadolu Hisarı'nda kardeşler arasında silahlı kavga: 3 yaralı İş yeri sahibini vurmak için saldıran kardeşler misafiri vurdu İş yeri sahibini vurmak için saldıran kardeşler misafiri vurdu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli kardeşler arasında kavga: Ağabeyini av tüfeği ile vurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:25 TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 8 aday daha başkanlık için başvurdu
11:16 İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Genelgede düğün ve nişan benzeri etkinliklerle ilgili uyarılara yer verildi
11:10 Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
11:09 Bursa'da et işleme tesisinde hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler! 3 ton et yerden toplandı işletmeye 51 bin 200 lira ceza kesildi
11:04 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3'ü kanser olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
10:51 Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar
10:48 Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir
10:35 Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz
10:30 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu
10:07 Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 11:39:36. #1.12#
SON DAKİKA: Husumetli kardeşler arasında kavga: Ağabeyini av tüfeği ile vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement