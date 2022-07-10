Aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

10.07.2022 18:27

Muş'ta bir kişinin ölümü nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Muş'ta bir kişinin ölümü nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Merkeze bağlı Ağaçlık köyünde yaklaşık 3 ay önce bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın ardından aralarında husumet oluşan Olcay ve Olcan aileleri, Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırıldı.

Kentteki Lale Cami'de düzenlenen barış töreninde konuşan Gündüzöz, girişimler sonucu barışmayı kabul eden ailelere teşekkür etti.

Arzu edilmeyen bir olay vuku bulduğunda, küslüklerin, dargınlıkların ortaya çıktığını belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Dinimizin hükmü, affetmenin önemi üzerine inşa edilmiş ve affedenler dinimizde övülmüştür. Peygamber efendimiz Müslümanların mütebessim bir şekilde durmasını istemiştir. Bir mahallemizde, köyümüzde yaşanan olay ileride gençlerimizin, çocuklarımızın daha büyük sıkıntılar yaşamasına neden olabilir. Affetmek büyüklüktür. İki aile de o büyüklüğü gösterdi. Her iki taraf kucaklaşmak, barışmak için ellerinden geleni yaptı. Dinimizin bir başka hususiyetti sılayırahimdir. Bayram günü buraya teşrif eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Barışın sağlanmasına katkı sunan aile bireylerine teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin."

Belediye Başkanı Feyat Asya ise barışın daim olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, Olcay ve Olcan ailelerinin fertleri kucaklaşarak barıştı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, din görevlileri ve çevre illerden vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Malazgirt'te bayramlaşma töreni Malazgirt'te bayramlaşma töreni
Kaynak: AA

Feyat Asya, Jandarma, Cami, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:18 Bayram ziyareti sonrası yürek yakan haber: Kontrolden çıkan araçta yer alan aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
17:46 Mezarlıktan kötü kokular gelince her şey ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra ağaca asılı halde cesedini buldular
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
17:19 Sevgilisiyle tatile çıkan Serenay Sarıkaya'nın tarzı sosyal medyayı salladı! İlginç aksesuarlarına beğeni yağdı
17:15 İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı sırada tatilde olduğu iddia edilen İmamoğlu konuştu: Ailemle il dışındaydım
16:27 Onyekuru yeniden Süper Lig'de! Balotelli ile takım arkadaşı olacak...
16:25 Öğrencilerin KYK tepkisine Kılıçdaroğlu da katıldı: Faizli borçları ödemeyin, bir sene içinde iktidara geldiğimizde sizden ana para talep edilecek
15:57 "Yerli Adriana Lima" olarak bilinen Fatmagül Fakı hamile olduğunu açıkladı
15:56 82 yaşındaki spor yorumcusu Hıncal Uluç yoğun bakımda! Entübe edildiği ortaya çıktı
15:53 İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı! Twitter'ın gündemi: "Ekrem İmamoğlu nerede?"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 18:34:54. #1.11#
SON DAKİKA: Aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement