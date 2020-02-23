Aralarında husumet bulunan iki aile barıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aralarında husumet bulunan iki aile barıştı - Son Dakika

Aralarında husumet bulunan iki aile barıştı

14 dakika önce

Mardin'de iki aile arasındaki husumet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı barış yemeğiyle sonlandırıldı.

Mardin'de iki aile arasındaki husumet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı barış yemeğiyle sonlandırıldı.

Merkez Artuklu İlçesine bağlı Ortaköy Mahallesindeki Hacı Kasım Camisi'nde Kızılboğa ile Aslanhan ailelerinin barışması nedeniyle düzenlenen programda, aile temsilcileri Bedi Aslan ve Abdurrahman Kızılboğa birbirlerine sarılarak barıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, yaptığı konuşmada, aileleri bir araya getirerek, barışa katkı sunan herkese teşekkür etti.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Yılmaz, "Bu güzel davranışın başkalarına örnek olmasını temenni ediyorum. Bu tür hadiselere inşallah güzel örnek olur. Kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin devam etmesi ve güçlenmesi için örnek bir davranış." dedi.

Törene Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Müftüsü İsmail Çiçek, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ile Cengiz Demirkaya, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, belediye başkanları ve kanaat önderleri de katıldı.

Aralarında husumet bulunan iki aile barıştı

Cevdet Yılmaz, AK Parti, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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