Aralarında husumet bulunan kişiyi öldüren biri firari 3 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Aralarında husumet bulunan kişiyi öldüren biri firari 3 sanığın yargılanmasına başlandı

11.02.2021 18:15
Aralarında husumet bulunan kişiyi öldüren biri firari 3 sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan Mehmet Akif Kukuk'u öldürdükleri iddia edilen biri firari 3 sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan Mehmet Akif Kukuk'u öldürdükleri iddia edilen biri firari 3 sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mevlüt Özmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, maktul Mehmet Akif Kukuk'un ailesi de hazır bulundu.

Savunma yapan tutuklu sanık Mevlüt Özmen, sanıklardan Mehmet Çetin ile Samatya'da otopark işlettiğini, diğer sanık Cihat Kızıldeniz'i mahalleden tanıdığını, maktul Mehmet Akif Kukuk ile ise iş yerine gelmesi dolayısıyla tanıştığını söyledi.

Sanık Cihat Kızıldeniz ve maktul Mehmet Akif Kukuk'un arasında uyuşturucu nedeniyle anlaşmazlık çıktığını belirten Özmen, kendisinin de bunları barıştırmak istediğini, kendisine sosyal medyadan mesajla silah fotoğrafı gönderen maktulün "Cihat'ı bununla vuracağım" dediğini anlattı.

Olay günü diğer sanıklarla Zeytinburnu sahilde oturduğunu söyleyen sanık Özmen, şöyle devam etti:

"Maktul bana konum atarak, 'Adam değilsiniz, gelsenize.' dedi. Cihat'a gidip, konuşalım dedim. Ben, Mehmet Çetin, Cihat Kızıldeniz ve bir arkadaşımızla Mehmet Akif'in attığı konuma gittik. Özkan ve Mehmet Akif Kukuk geldi. Mehmet Akif'e 2-3 adım uzaklıktayken, bıçağı çıkardı. Bıçağı indirmesini ve konuşmak istediğimi söyledim. Küfür etti. Bıçağı bırakmayınca ben de kendimi korumak amacıyla arabadan döner bıçağını aldım. Mehmet Akif, bana bıçağı salladı, ben de refleksle döner bıçağını salladım. Vücuduna gelip, gelmediğini görmedim. Yere düştüm. Maktul Mehmet Çetin'in kafasına vurunca kan aktı. Çetin üzerindeki bıçağı çıkartarak 3 defa Kukuk'a vurdu. Olay büyümesin diye maktulün elindeki bıçağı alarak, aralarına girdim. Maktul kaçtı ve bıçağı da okul bahçesine attı."

"Oğlumu öldürüp bıraktılar"

Maktul Mehmet Akif Kukuk'un ablası müşteki Deniz Özgür de sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Maktulün annesi Fatma Kukuk da, gürültü üzerine balkona çıktığını belirterek, "Karşı komşum 'Ayrılın, polis çağıracağım.' dedi. 4 kişi evimin önündeydi. 'Biz Zeytinburnu çocuğuyuz.' diyorlardı. Ellerinde kılıçlar, sopalar vardı. Aşağıya indim, oğlumu göremedim. Manav birinin vurulduğunu söyledi. Gittim baktım, oğlumu tanıyamadım. Kan içindeydi, montundan ve ayakkabısından tanıdım. Çocuğum kucağımda can verdi. Çocuğumu öldürdüler. Her söylediği yalan. Anneyim, uyku uyuyamıyorum. Ambulansı bile aramadılar. Oğlumu öldürüp, bıraktılar. Şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Mehmet Akif Kukuk ile sanıklar Cihat Kızıldeniz, Mehmet Çetin ve Mevlüt Özmen arasında önceye dayalı anlaşmazlık bulunduğu belirtildi.

İddianamede, olay tarihi olan 19 Haziran'da maktul ile sanıklar arasında gerçekleşen mesajlaşmada, Kukuk'un "helalleşmek" için çağırdığını belirtmesi üzerine, sanıkların araçla Esenyurt'a gittikleri, sanıklar Cihat Kızıldeniz ile Mehmet Çetin'in bıçak, sanık Mevlüt Özmen'in de döner bıçağıyla maktulü olay yerinde bekledikleri ve müşteki Özkan Kukuk'un da evinin mutfağından bıçak alarak maktulün arkasından gittiği anlatıldı.

Müştekinin bir süre sonra olay yerine vardığında 3 sanığın da Mehmet Akif Kukuk'u aralarına alarak vurduklarını gördüğü aktarılan iddianamede, müştekinin, maktulü kurtarmak için hamle yapması üzerine sanık Kızıldeniz'in döner bıçağıyla saldırması sonucu yaralandığı kaydedildi.

???????İddianamede, sanıklar Mehmet Çetin ve Mevlüt Özmen'in tekme ve yumruklarla vurdukları, ellerindeki bıçaklarla yaraladıkları maktulün yere düştüğü, bir süre sonra 3 sanığın da araçlarıyla kaçtıkları belirtildi.

İddianamede, sanık Cihat Kızıldeniz hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapis, sanıklar Mehmet Çetin ve Mevlüt Özmen hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.

Zeytinburnu, Kızıldeniz, Esenyurt, Samatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aralarında husumet bulunan kişiyi öldüren biri firari 3 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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