Aralarında husumet bulunan şahsı kuyumcu dükkanında silahla öldürdü - Son Dakika
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Aralarında husumet bulunan şahsı kuyumcu dükkanında silahla öldürdü

13.07.2022 22:23

Aralarında husumet bulunan şahsı kuyumcu dükkanında silahla öldürdü Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsı kuyumcu dükkanında tabancayla öldürdü.

Aralarında husumet bulunan şahsı kuyumcu dükkanında silahla öldürdü

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsı kuyumcu dükkanında tabancayla öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan Ufuk N., Mustafa Günay'ın kuyumcu dükkanına gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ufuk N. yanında bulundurduğu tabanca ile Mustafa Günay'a ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Günay'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri ise Ufuk N.'yi kıskıvrak yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mustafa Günay'ın cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aralarında husumet bulunan şahsı kuyumcu dükkanında silahla öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aralarında husumet bulunan şahsı kuyumcu dükkanında silahla öldürdü - Son Dakika
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