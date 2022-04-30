Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı - Son Dakika

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da bir gün önceki kavganın devamında tabanca ve pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 21 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir çay bahçesi önünde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir gün önce kavga çıkan B.Ş.B. ve H.B.'nin tabanca ve pompalı tüfekle ateş açması sonucu çeşitli yerlerinden vurulan 21 yaşındaki A.K. ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı genç ameliyata alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen amca yeğen olay yerinden kaçtılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.