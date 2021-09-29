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Aralarında kıskançlık sebebiyle kavga çıktı, adam, kadının başına içki şişesiyle vurup öldürdü - Son Dakika

Aralarında kıskançlık sebebiyle kavga çıktı, adam, kadının başına içki şişesiyle vurup öldürdü

29.09.2021 16:01
Aralarında kıskançlık sebebiyle kavga çıktı, adam, kadının başına içki şişesiyle vurup öldürdü, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde erkek arkadaşının başına içki şişesiyle vurduğu Rus uyruklu kadın otel odasında yaşamını yitirdi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rus uyruklu Tatyana Fedorova (51) ile erkek arkadaşı İ.S. (55) arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

BAŞINA İÇKİ ŞİŞESİYLE VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rus İ.S., odadaki içki şişesini kız arkadaşının başına vurdu. Kadınla gece boyu kalmaya devam eden Sazanova, olaydan yaklaşık 18 saat sonra kız arkadaşını öldürdüğünü ve odada cansız olarak bulunduğunu otel yönetimine bildirdi.

Rus çiftin kıskançlık kavgası cinayetle bitti

HAYATINI KAYBETTİ

Otel yönetiminin olayı ihbar etmesi üzerine otele 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli İ.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Aralarında kıskançlık sebebiyle kavga çıktı, adam, kadının başına içki şişesiyle vurup öldürdü

Ölüdeniz Mahallesi, Jandarma, Otel, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aralarında kıskançlık sebebiyle kavga çıktı, adam, kadının başına içki şişesiyle vurup öldürdü - Son Dakika


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