Aralarında Kovid-19'a yakalananların da bulunduğu fedakar sağlık çalışanlarından "tedbir" uyarısı - Son Dakika

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan ve bu süreçte bazı yakınlarını, tanıdıklarını ya da mesai arkadaşlarını kaybeden sağlık çalışanları, kimsenin üzülmemesi için tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Vakanın ilk görüldüğü andan itibaren Antalya'da görev yapan fedakar sağlık çalışanları, rahatsızlanan hastaların sağlığına kavuşması için büyük bir özveriyle mücadele ediyor.

Kovid-19 servislerinden yoğun bakımlara kadar tedavi gören tüm hastaların bir an önce sağlığına, sevdiklerine kavuşabilmesi için ter döken doktor ve hemşireler, bir taraftan da aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Üst üste taktıkları maskelerin, koruyucu siperlik ve tulumların içinde nefes almakta dahi güçlük çeken bazı sağlık görevlileri, hastalara şifa olmaya çalışırken kendileri de Kovid-19 yakalandı.

Salgın sürecinde Kovid-19 nedeniyle yakınlarını kaybeden sağlık çalışanlarını, en çok da vaka sayılarının ve ölüm oranlarının artması üzüyor.

Sağlık çalışanları, vatandaşların tedbirler konusunda rehavete kapılmaması uyarısında bulundu.

"Bir anda ölümle yüz yüze gelmek istemiyorsanız lütfen kurallara uyun"

Atatürk Devlet Hastanesi hemşirelerinden Şebnem Çam Gültekin, farklı yaşlarda üç kızıyla bu süreçteki kadar hiç ayrı kalmadıklarını söyledi.

Annesi, babası ve kendisinin Kovid-19'a yakalandığına değinen Gültekin, "Ben evde, annem serviste, babam ise bir ay boyunca yoğun bakımda savaş verdi. Babam üç ay önce taburcu oldu ama hala Kovid-19 savaşı sürüyor. Siz de sevdiklerinizi kapalı kapılar ardında bırakmak, ölümle bir anda yüz yüze gelmek istemiyorsanız lütfen kurallara uyun." ifadelerini kullandı.

"Yoğun bakımın tavanına bakmaktansa evde kalıp keyfinize bakın

Atatürk Devlet Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım sorumlu hemşiresi Gülizar Yücel de hasta ve yakınlarının gözlerindeki endişe, korku ve çaresizliğe üzüldüğünü dile getirdi.

Ailelerinden uzak kalmak pahasına hastalarını sevdiklerine kavuşturmak için canla başla çalıştıklarına dikkati çeken Yücel, "Hasta ve yakınlarının 'Sevdiklerimizi bir daha göremeyecek miyim?' sorusu bizi gerçekten çok üzüyor. Biz sizler için çalışmaya devam edeceğiz, lütfen siz de kurallara uymaya devam edin. Yoğun bakımın tavanına bakmaktansa evde kalıp keyfinize bakın." uyarısında bulundu.

Anestezi teknisyeni Ayşe Gökmenoğlu ise Kovid-19'a yakalandığı süreçte "Acaba rahat nefes alabilecek miyim" diye sürekli tedirgin olduğunu, iyileşince görevine döndüğünü bildirdi.

"Tüm sağlık personeli olarak sıkıntılı süreçler yaşadık"

Kovid-19'u yenen göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Nermin Kaplan ise hastalığın seyrini doktor olduğu için hastalarından daha iyi bildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Acaba şikayetlerim artacak mı, nefes darlığı, öksürük başlayacak mı?' diye sürekli stres yaptım. Hastalığı geçirdim, aşı da oldum ama hala rahat değilim. Kurallar önemli. Ben geçirdim ancak en sevdiğim arkadaşım, oğlu, annesi ve babası hastalandı. Babasını önce servise, sonra yoğun bakıma aldık, bir ay sonra kaybettik. Hepimizi çok derinden etkiledi. Salgın sürecinde gerçekten tüm sağlık personeli çok sıkıntılı süreçler yaşıyoruz."

Kovid-19'u yenen yoğun bakım hemşiresi Gülümser Mert ise aylardır gecelerini gündüze katarak hastalara nefes olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kendisinin beyaz tulumlar içinde görülen sağlıkçılardan sadece birisi olduğunu vurgulayan Mert, "Şanslı hastalardan birisiyim. Yoğun bakım tedavisini tamamlayarak, uğurladığımız her hastayla birlikte inanın mutluluktan gözlerimiz doluyor. Kendimizle gurur duyuyoruz. Salgın kurallarına uyalım." diye konuştu.

Aşı birimi hemşiresi Eylül Gümüş de güzel günlere kavuşmak için de sabırlı olmak gerektiğini bildirdi.

"Park, bahçe ve plajlarda da kuralları unutmayın"

Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Çelik, salgın sürecinde yaşananların kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Yaz mevsiminin yaklaştığını, insanların parklarda plajlarda kuralları unutmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Daha fazla sevdiğimizi kaybetmemek daha fazla can kaybının yaşanmaması için maske, mesafe ve temizliğe lütfen çok dikkat edelim." dedi.

Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ali Vefa Sayraç ise aşı olanların da kurallara uymasını istedi.