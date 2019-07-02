Son Dakika Haberleri: Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 137 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 137 şüpheli hakkında gözaltı kararı

13 dakika önce

Türkiye'nin farklı illerinde sabah saatlerinde yapılan 'FETÖ' operasyonlarında çok sayıda asker göz altına alındı. İstanbul, İzmir, Konya ve Kocaeli merkezli soruşturmalar kapsamında 137 kişi hakkında göz altı kararı verildi.

Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 137 şüpheli hakkında gözaltı kararı, System.String[]
Türkiye'nin farklı illerinde sabah saatlerinde yapılan "FETÖ" operasyonlarında çok sayıda asker göz altına alındı. İstanbul, İzmir, Konya ve Kocaeli merkezli soruşturmalar kapsamında 137 kişi hakkında göz altı kararı verildi.

İstanbul merkezli soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüphelinin yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:08 
Türkiye, Sabah, Dünya
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