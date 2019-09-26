Son Dakika Haberleri: Aralarında para toplayıp cenaze yıkama aracı aldılar
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Aralarında para toplayıp cenaze yıkama aracı aldılar

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Arpalı köyünde yaşayan vatandaşlar, aralarında para toplayıp cenaze yıkama aracı aldı.

Aralarında para toplayıp cenaze yıkama aracı aldılar, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Arpalı köyünde yaşayan vatandaşlar, aralarında para toplayıp cenaze yıkama aracı aldı.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, cenaze yıkama aracı alımında yardımlarını esirgemeyip katkı sağlayan vatandaşlardan Tevfik Korkmaz, Ahmet Korkmaz, Bayram Koçpınar, Hüseyin Karaman ve Ekrem Altın'ı makamında kabul etti.


Abbasoğlu, bağışçılara ve köy muhtarı Yalçın Altın'a teşekkür plaketi takdim etti. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
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