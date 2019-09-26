Aralarında para toplayıp cenaze yıkama aracı aldılar
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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Arpalı köyünde yaşayan vatandaşlar, aralarında para toplayıp cenaze yıkama aracı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Arpalı köyünde yaşayan vatandaşlar, aralarında para toplayıp cenaze yıkama aracı aldı.
Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, cenaze yıkama aracı alımında yardımlarını esirgemeyip katkı sağlayan vatandaşlardan Tevfik Korkmaz, Ahmet Korkmaz, Bayram Koçpınar, Hüseyin Karaman ve Ekrem Altın'ı makamında kabul etti.
Abbasoğlu, bağışçılara ve köy muhtarı Yalçın Altın'a teşekkür plaketi takdim etti. - KÜTAHYA
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