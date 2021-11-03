FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirdiği üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Bursa merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terör ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında terör örgütü içinde faaliyet yürüttüklerine dair ifadeler ile mahrem imamlarınca ankesörlü telefonlardan ardışık aradıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmasına yönelik Bursa merkezli 6 ilde operasyon yapıldı. 1 teğmen, 3 astsubay, 1 uzman çavuş, 1 açıkta üsteğmen, 1 emekli astsubay, 2 ihraç teğmen, 1 ihraç astsubay, 2 ihraç uzman çavuş, 1 sağlık teknikeri, 3 mahrem imam olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi. Yapılan operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. - BURSA