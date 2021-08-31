Aralarında sadece 10 metre var! Bozayı ile selfie çekip sosyal medyada paylaştı - Son Dakika

Şavşat ilçesinde taksi şoförü Gürsel Demir (40), yolcusunu bıraktığı köyden dönüşü sırasında ormanda önüne çıkan bozayı ile çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Taksi sürücüsü Gürsel Demir, Kocabey köyünde yolcu bıraktı. Demir'in ilçeye dönüşü sırasında ormanda karşısına karşısına bozayı çıktı. Taksiden inen Demir, yaklaştığı ayı ile selfie çekti, o anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

"BİRLİKTE POZ VERDİK"

Görüntülerde Demir'in "Gel oğlum gel. Evet, gördüğünüz gibi 10 metre var aramızda, hiçbir şey yapmıyor. Ben de oturup onu izliyorum" dediği duyulurken, Demir konuyla ilgili "Ayının kaçabileceğini düşündüm, yanına doğru yaklaşınca rahat tavırları dikkatimi çekti. Birlikte poz verdik" sözlerine yer verdi.