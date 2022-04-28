Aralarında televizyon dizilerinin ünlü isimlerinin de bulunduğu sinemacılardan Gezi kararlarına tepki: Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi

Aralarında televizyon dizilerinin ünlü isimlerinin de bulunduğu sinemacılardan Gezi kararlarına tepki: Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız

28.04.2022 09:12

Sinema sanatçıları, yönetmenler, oyuncular ve yapımcıların da olduğu 180 ünlü isim Gezi davası kararlarına tepki göstererek imza kampanyası başlattı. Aralarında yönetmen Çiğdem Mater'in de olduğu Gezi sanıklarının aldıkları davanın kararını hukuksuz bulan sinema sektöründen 200'e yakın isim "Korkmuyoruz sinmiyoruz" dedi. Kampanyaya imza koyan isimler arasında Berkay Ateş, Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Özge Özpirinççi, Ekin Koç gibi oyuncular da var.

Sinema sektöründen pek çok isim başlattıkları imza kampanyasıyla Gezi davası kararlarını "hukuksuz" bulduklarını açıkladı.

Aralarında sinema ve televizyon dünyasının ünlü yüzlerinin de bulunduğu 200'e yakın isim imza metninde şu ifadelere yer verdi:

Aralarında televizyon dizilerinin ünlü isimlerinin de bulunduğu sinemacılardan Gezi kararlarına tepki: Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız

"PROTESTO HAKKI ŞEYTANLAŞTIRILAMAZ"

"Bundan 9 yıl önce, 2013 yılında vicdanlı insanların kentine sahip çıkmak üzere başlattığı ve ülke geneline yayılıp milyonların paylaştığı Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız. Daha önce aynı suçlamadan beraat etmiş, aralarında meslektaşımız Çiğdem Mater'in de olduğu Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi'ye verilen 18'er yıllık, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını kendimize verilmiş sayıyor ve hiçbir somut delile dayanmayan bu karara itiraz ediyoruz. Anayasal, barışçıl gösteri ve protesto hakkını kullanan vatandaşları şeytanlaştırmak, terörize etmek, cezalandırmak hiçbir erkin haddi de, hakkı da olamaz."

"KORKU İMPARATORLUĞU" VURGUSU

Metin şu sözlerle devam etti:

"Biz bu ülkenin sinemacıları olarak içinden çıktığımız toplumun sözü, sesi, yüzüyüz. Bu karar karşısındaki öfkemizi umuda ve cesarete çevirip ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için elimizden geleni ardımıza koymamayı bir borç; özgürce yaşanacak bir Türkiye'yi hep beraber inşa etmeyi bir görev kabul ediyoruz.

Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız. Susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!"

YORUMLAR (9)
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı! Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı! Bülent Arınç'tan Kadir Gecesi vesilesiyle 'adil yargılanma hakkı' ve 'adalet' mesajları: Gezi davasını mı işaret etti? Bülent Arınç'tan Kadir Gecesi vesilesiyle 'adil yargılanma hakkı' ve 'adalet' mesajları: Gezi davasını mı işaret etti?

Gezi Olayları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aralarında televizyon dizilerinin ünlü isimlerinin de bulunduğu sinemacılardan Gezi kararlarına tepki: Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:11 Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu!
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:32:12. #1.11#
SON DAKİKA: Aralarında televizyon dizilerinin ünlü isimlerinin de bulunduğu sinemacılardan Gezi kararlarına tepki: Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement