Aralarında Türklerin de bulunduğu 9 göçmenin öldürüldüğü saldırının ardından Almanya yasta

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde iki ayrı nargile kafeye yapılan silahlı saldırıda aralarında Türklerin de bulunduğu en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olayın ardından kafe etrafına çiçek bırakan Almanlar saldırıyı kınadı.



Saldırıda hayatını kaybeden kurbanların yakınları ve arkadaşları Arena bar etrafında toplanarak olay yerine çiçek bıraktı. Birbirlerini teselli eden kurban yakınları dayanışma mesajları verdi. Saldırının yaşandığı bölgede yaşayan Inga Bank, "Bundan daha fazla üzgün olamazdım" dedi.