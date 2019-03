Aralarında Ünlülerin de Bulunduğu Senkronize Kayak Milli Takımı Palandöken'de

TÜRKİYE Kayak Federasyonu bünyesinde 17 yıl aradan sonra oluşturulan Senkronize Kayak Milli Takımı, Nisan'da Amerika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını Palandöken'de sürdürüyor.

Aralarında işadamı, sanatçı, öğretim üyesi ve kayak öğretmeninden oluşan Türkiye'nin 11 kişilik senkronize takımı çalışmalarını deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de sürdürüyor. 17 yıl sonra oluşturulan Milli Takım, 11-13 Nisan 2019 tarihinde Amerika'nın Colorado eyaletindeki Aspen şehrinde düzenlenecek ve 3 farklı disiplinde gerçekleşecek Dünya Senkronize Kayak Şampiyonası'na katılmaya hazırlanıyor. Uludağ ve Kartalkaya'dan sonra 19 Mart'ta Palandöken Sway Otel'de kampa giren Türkiye Senkronize Kayak Milli Takım kadrosu, Ender Alkoçlar, Cem Hakko, Üstün Özbey, Mustafa Sandal, Doruk Kaya, Atakan Alaftargil, Arif Alaftargil, Fatih Kıyıcı, Metin Polat, Tunç Taşdemir ve Çetin Şirvani'den oluşuyor.



'YAPACAK ÇOK İŞİ VAR'



Ekip, Fransız Antrenör Marc Garcıa eşliğinde Palandöken'in aydınlatılmış pistleri sayesinde gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların çok iyi geçtiğini söyleyen Garcıa, "Yapacak çok işi var. Karşımızda bir ya da iki yıl çalışan takımlar olacak. Biz daha çok yeniyiz. Yalan söylemeye gerek yok. Ekip çok motive. Her sporda olduğu gibi Türkiye'yi temsil etmek çok önemli tabi ki. En iyi işi yapmamız lazım sonuç almak için. Bu Türkiye için başlanan bir programın bir öncülüğü. Uzun bir yolculuğun başı. Takımın hepsi değişik yerlerden geliyor. Önemli olan spordaki düşünce tarzı, içine koyacakları motivasyon" diye konuştu



CEM HAKKO: 'GÜZEL BİR TAKIMIZ'



Amerika'ya ümitle gitmek istediklerini belirten Cem Hakko da, "Güzel bir takımız. Epey de çalıştık. Bir de tabi ki en önemli sebebimiz bizim misyonumuz, önümüzdeki senelerde artık dünya şampiyonasına yollayacak takımların çıkması. Hedef Türkiye'de liseleri, üniversiteleri, amatörleri, profesyonelleri yarıştırarak bu işi çok daha ileri götürmek. Bunun fikir babası ise Çetin ve Tunç'un başkanlığında oluştu" dedi.



MUSTAFA SANDAL: 'ÜLKEMİZİ EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ'



Türkiye'nin 17 sene sonra Aspen'e gittiğini hatırlatan pop şarkıcı Mustafa Sandal ise, "Çok güzel takım olduk. Türkiye 17 sene sonra Aspen'de dünya senkronize şampiyonasına katılıyor. Gece, gündüz demeden emeğimizi, eforumuzu ortaya koymaya çalışıyoruz. Ülkemizi, bayrağımızı inşallah en güzel şekilde Aspen'de Colarado'da temsil edeceğiz. Bizim burada birlikte olmamızın amacı hem Türkiye'de kayak sporunu hem gençlerimize bizden sonra senkronize şampiyonasına katılacak olan arkadaşlarımıza bir motivasyon sağlamak. Onları bu işe yönlendirmek, heveslendirmek. Kayak sporunu yaygınlaştırmak. Bunun için de burada gördüğünüz herkes takım olarak elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor" diye konuştu.



Senkronize Kayak Milli takımının bir parçası olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu söyleyen Doruk Kaya ise şunları söyledi: "Arkadaşlarımızın da söylediği gibi biz kayak sporunun farkındalığını artırmak üzere milli takımlar seviyesinde Türkiye'nin yurtdışında her dalda katılımını sürekli olarak sağlamak üzere bir misyonla toplandık. Kayak Federasyonumuzun da destekleriyle inşallah bu sene Aspende iyi bir yarışma çıkartacağız. Ama asıl hedefimiz gördüğünüz gibi iki kamp Kartalkaya'da iki kamp Uludağ'da yaptık. Şimdi Erzurum Palandöken'deyiz. Ülkemiz cennet gibi. Pistlerimiz elverişli neden bunu daha organize bir şekilde bütün dağlarımızda Kayseri, Sarıkamış'ta, Kastamonu'da, Ilgaz'da yapmayalım. Herkes kendi takımlarını kurup antrenmanlarını sezon içinde yapıp bir final eşliğinde önümüzdeki yıl milli takımı seçip onu her sene Aspene yollasak. Biz bu misyonla yola çıktık, öncü olmak zor her zamanki gibi. Tabi biz sporcu değiliz aslında kayağa gönül vermiş kişileriz. Ciddi sıkı bir kamp süreçlerinden geçiyoruz. Hepimiz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz hayırlısıyla gideceğiz başlatacağız ve bizden sonra bu işin yayılıp kitlelere erişmesini milli takımlar nezdinde her disiplinde yurtdışında yarışmalara katılıp bayrağımızı başarıyla dalgalandıracağız, amacımız bu." - Erzurum

