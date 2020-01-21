Aralık 2019'da 615 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aralık 2019'da 615 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi - Son Dakika Ekonomi

Aralık 2019'da 615 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

6 saat önce

Dahilde işleme rejimi kapsamında Aralık 2019'da 615 firma için izin belgesi düzenlendi.

Aralık 2019'da 615 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, System.String[]

Dahilde işleme rejimi kapsamında Aralık 2019'da 615 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının geçen yılın aralık ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belge listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aralıkta 615 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi, 6 yurt içi satış ve teslim belgesi, 94 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 19 olarak gerçekleşti.

Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:30 Kaynak: AA
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