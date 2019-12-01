Aralık 2019 Dünya Gündemi

İngiltere'deki NATO Liderler Zirvesi ile erken genel seçim, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin Fransa'da düzenlenecek zirve, Kazakistan'daki Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ve İspanya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP25), aralık ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Aralıkta uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Aralık:

Yeni AB Komisyonu ve Konseyi göreve başlayacak.

İran'da Şubat 2020'de düzenlenecek milletvekilliği seçimi için başvuru süreci başlayacak.

2 Aralık:

İspanya'nın başkenti Madrid'de iklim değişikliğiyle ilgili COP25 başlayacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2 gün sürecek AB Adalet ve Genel İşler Konseyi toplantısı düzenlenecek.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Kurul toplantısı düzenlenecek. Toplantının ardından yeni Başkan Rafael Mariano Grossi göreve başlayacak.

Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türk Filmleri Haftası düzenlenecek.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli Arnavutluk'u ziyaret edecek.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) "18'inci Taraf Devletler Konferansı" başlayacak.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD), Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunun (ICAO) Katar lehine verdiği kararın yargı yetkisine ilişkin Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temyiz başvurusunun duruşması yapılacak.

Mısır, Sudan ve Etiyopyalı yetkililer arasında Hedasi Barajı görüşmeleri yapılacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başkent Bakü'de görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı ve YEE iş birliğiyle düzenlenecek okçuluk kursu kayıtları Avusturalya'nın Melbourne kentinde başlayacak.

3 Aralık:

İngiltere'de 2 gün sürecek NATO Liderler Zirvesi yapılacak.

Vefat yıl dönümünde eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) kurucu lideri Celal Talabani'yi anma töreni düzenlenecek.

Bakü'de "25. Uluslararası Telekomünikasyon, İnovasyon ve Yüksek Teknolojiler Fuarı" düzenlenecek.

Kazakistan'da Uluslararası Türk Akademisi "Türk dünyasının büyük şahsiyeti" konulu etkinlik düzenleyecek.

4 Aralık:

Madrid YEE Merkezi tarafından Aşık Veysel'i anma etkinliği düzenlenecek.

Brüksel'de Avrogrup Toplantısı yapılacak.

UCM'de, Afganistan savaşı sırasında işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili soruşturma talebinin reddinin temyiz başvurusunun duruşması düzenlenecek.

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında ilk kez kamuya açık oturum yapacak.

New York'ta 87'nci Geleneksel Rockefeller Noel ağacı ışıklandırması düzenlenecek.

Kırgızistan'da Manas Destanı Günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

5 Aralık:

Brüksel'de AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplanacak.

İtalya'nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), İtalya Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla düzenlediği "MED 2019 - Akdeniz Diyalogları Forumu"nun 5'incisi Roma'da düzenlenecek.

- Viyana'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 177. Olağan Toplantısı yapılacak.

Arnavutluk'un İşkodra YEE tarafından " Göbeklitepe: İnsan ve Hayat" sergisi açılacak.?

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı Slovakya'da yapılacak.

6 Aralık :

Viyana'da OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin 7. toplantısı düzenlenecek.

İran ve nükleer anlaşmaya taraf 4+1 ülkelerinin katılacağı Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı Viyana'da yapılacak.

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü " İsrail'in başkenti" olarak tanımasının 3. yıl dönümüne ilişkin gelişmeler izlenecek.

New York Uluslararası Motosiklet Fuarı düzenlenecek.

Hindistan'da Babri Camisi'nin 1992'de Hindular tarafından yıkılışının yıl dönümünde gelişmeler takip edilecek.

7 Aralık:

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Diplomatik Kış Kermesi etkinliği düzenlenecek.

ABD Başkanı Trump, Güney Florida'da düzenlenecek İsrail-ABD Konseyi zirvesine katılacak.

8 Aralık:

Arnavutluk'ta Ulusal Gençlik Günü kutlanacak.

Filistin'de Birinci İntifada'nın başlamasının 32. yıl dönümüyle ilgili faaliyetler izlenecek.

New York'taki Christ Kilisesi'nde ev hayvanlarının kutsanması etkinliği takip edilecek.

9 Aralık:

Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi toplanacak.

İran'da 39 ülkenin katılımıyla 13. Uluslararası Hakikat Sineması Belgesel Film Festivali düzenlenecek.

Fransa'da, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve gerçekleştirilecek.

10 Aralık:

Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.

Gambiya'nın, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için Uluslararası Adalet Divanına başvurduğu davanın duruşması görülecek.

UAD önünde Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) ve Hollanda Myanmar Müslümanlar Birliğince (MMAN) gösteri düzenlenecek.

Kazakistan'da Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı yapılacak.

12 Aralık :

Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

İngiliz halkı erken genel seçim için sandık başına gidecek.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 16. yılında anılacak.

Dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun yıl dönümünde Kırgızistan'da mezarı başında anılacak.

13 Aralık: ?

- Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bu yıl ikincisi düzenlenecek 2019 Güvenlik Fuarı başlayacak.?

14 Aralık:

Mısır'da Dünya Gençlik Kongresi düzenlenecek.

Hamas'ın kuruluşunun 32. yıl dönümü faaliyetleri takip edilecek.

16 Aralık:

Kazakistan'da Bağımsızlık Günü kutlanacak.

17 Aralık:

Ermeni terör örgütü mensuplarınca, görevi başında şehit edilen Başkonsolos Şarık Arıyak ve Ataşe Engin Sever için Sydney'de anma töreni düzenlenecek.

18 Aralık:

- İspanya'da futbol ligi La Liga'da El Clasico olarak adlandırılan Barcelona- Real Madrid maçı oynanacak.

19 Aralık:

Brüksel'de AB Çevre Konseyi toplanacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısını düzenleyecek.

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat aday adayları canlı yayında tartışacak.

Sudan'da Ömer el-Beşir'in devrildiği aralık devriminin yıl dönümünde gelişmeler takip edilecek.

21 Aralık:

Kuzey Makedonya'da Türkçe Eğitim Bayramı kutlanacak.

22 Aralık:

İspanya'da toplam 2 milyar 240 milyon avro para ödüllerinin dağıtılacağı Noel Piyangosu'nun çekilişi yapılacak.

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.

23 Aralık:

Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlamaları düzenlenecek.

24 Aralık:

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda Noel Ayini'ni yönetecek.

25 Aralık:

Mısırlı Hıristiyanlar yılbaşını kutlayacak.

ABD'de Noel etkinlikleri takip edilecek.

27 Aralık:

Nijerya'da Calabar Festivali düzenlenecek.

31 Aralık:

Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da yeni yıl etkinlikleri takip edilecek.

New York'ta Times Meydanı'na yeni yıl kristal topunun bırakılması etkinliği gerçekleştirilecek.