Aralık 2020 Dünya Gündemi - Son Dakika

Aralık 2020 Dünya Gündemi

01.12.2020 10:39
Aralık 2020 Dünya Gündemi, System.String[]

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2 gün sürecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kovid-19 özel oturumu...

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2 gün sürecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kovid-19 özel oturumu aralık ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

1 Aralık

Brüksel'de 2 gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, video konferans yoluyla düzenlenecek.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkeler ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin oluşturduğu OPEC + grubunun 12. Olağan Toplantısı video konferans yoluyla gerçekleştirilecek.

2 Aralık

Kosova'da "38. Arnavut Kadın Şairler Festivali" düzenlenecek.

Karadağ ulusal meclisinde, yeni kabineye yönelik güven oylaması yapılacak.

3 Aralık

Arnavutluk'un ev sahipliğinde 3-4 Aralık'ta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Kurulu Toplantısı çevrimiçi yapılacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kovid-19 özel oturumu yapılacak.

AGİT Dışişleri Bakanlar Toplantısı, dönem başkanı Arnavutluk'un öncülüğünde video konferans yoluyla gerçekleştirilecek ve toplantı 2 gün sürecek.

5 Aralık

ABD Başkanı Donald Trump, 2. tur Senato seçimleri için Georgia eyaletini ziyaret edecek.

7 Aralık

Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, video konferans yoluyla düzenlenecek.

8 Aralık

Arnavutluk'ta "Ulusal Gençlik Günü" kutlanacak.

Brüksel'de AB'nin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının toplantısı video konferans yoluyla düzenlenecek.

ABD başkanlık seçimleri için eyaletlerin nihai sonuçları tescil etme ve delegeleri tayin etme süresi dolacak.

Brüksel'de AB- Ukrayna Ortaklık Konseyi Gayriresmi Toplantısı video konferans yoluyla düzenlenecek.

10 Aralık

Brüksel'de 2 gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

12 Aralık

ABD'nin başkenti Washington'da Trump'a destek gösterisi düzenlenecek.

13 Aralık

Kuzey Makedonya'nın İştip ve Plasnitsa belediyelerinde, bir önceki belediye başkanlarının bakan ve milletvekili görevlerine getirilmesinin ardından olağanüstü belediye başkanı seçimleri düzenlenecek.

14 Aralık

ABD'de başkanlık seçimleri sonucuna uygun olarak ülke genelinden gelen delegeler, Washington'da oylarını kullanacak.

20 Aralık

Almanya'da Kovid-19 kısıtlamalarının uzatılıp uzatılmayacağına karar verilecek.

21 Aralık

Kuzey Makedonya'da "Türkçe Eğitim Bayramı" kutlanacak.

25 Aralık

Katolik Hristiyanlar Noel'i kutlayacak.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Brüksel, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aralık 2020 Dünya Gündemi - Son Dakika


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