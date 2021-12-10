Aralık 2021 Çatalca Belediyesi Meclis Toplantımızın 2.Birleşimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Aralık 2021 Çatalca Belediyesi Meclis Toplantımızın 2.Birleşimi Gerçekleştirildi

10.12.2021 13:13
Aralık 2021 Çatalca Belediyesi Meclis Toplantımızın 2.Birleşimi Gerçekleştirildi

Çatalca Belediye Meclisimiz Aralık Ayı 2021 Yılı Toplantısının 2. Birleşimi 10. 12. 2021 Cuma günü saat 11. 00'de Başkanımız Mesut ÜNER Başkanlığında Belediye Meclis Salonumuzda gerçekleşti.

Çatalca Belediye Meclisimiz Aralık Ayı 2021 Yılı Toplantısının 2. Birleşimi 10. 12. 2021 Cuma günü saat 11. 00'de Başkanımız Mesut ÜNER Başkanlığında Belediye Meclis Salonumuzda gerçekleşti.

Aralık ayı 2021 yılı Meclis Toplantımızın Çatalca'mıza hayırlı olmasını temenni eden Başkanımız Mesut ÜNER'in ardından, Meclis toplantısının gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

GÜNDEM:

1- Ödenek Aktarması ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.

2- Belediyemiz 2022 yılı ücret tarifeleri ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.

3- İlçemiz, İzzettin Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

YORUMLAR
500
Kansersin dediler, mezarını bile kazdırdı: Meğer patoloji raporu hatalıymış! Kansersin dediler, mezarını bile kazdırdı: Meğer patoloji raporu hatalıymış! Dükkanın önünde duran çocuğa yumruklu saldırı! Hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitti Dükkanın önünde duran çocuğa yumruklu saldırı! Hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitti Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor

Aralık, imar, Cuma, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Aralık 2021 Çatalca Belediyesi Meclis Toplantımızın 2.Birleşimi Gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
13:37 Kara Kartal'dan şaşkına çeviren ters köşe! Yeni hoca İbrahim Üzülmez olacak
13:21 Ukrayna istihbaratından dikkat çeken iddia: Kadirov'un savaşçıları ağır kayıplar verip ülkeden kaçtı
13:05 Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
12:42 İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı!
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:25 Çocuk, topu almak için havuza yöneldi; o esnada köpeğin yaptığına inanamayacaksınız
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 13:46:07. #1.13#
SON DAKİKA: Aralık 2021 Çatalca Belediyesi Meclis Toplantımızın 2.Birleşimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement