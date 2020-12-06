Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı - Son Dakika

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

06.12.2020 00:17
Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Kasapoğlu, 6-10 Aralık tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

Mehmet Kasapoğlu, Aralık, Bakan, Kredi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı - Son Dakika


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