Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Belediyemiz Meclis Başkanvekilimiz Çakır Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Toplantıya Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri katıldı.

Toplantı Bir önceki aya ait Karar özetlerinin okunup oylanması ile başladı. Gündem maddeleri arasında yer alan Komisyondan gelen raporların görüşülmesi,İmar Plan tadilat taleplerinin görüşülmesi, imar tadilat taleplerinin imar tadilat komisyonuna havale edilmesi ve divan başkanlığına verilen önergelerin görüşülmesi ile son buldu.