Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika

Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlayacak

04.01.2021 10:01
Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlayacak, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Selçuk, yazılı açıklamasında, destek ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Ücretsiz izne ayrılan çalışanların Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını bildiren Selçuk, salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanlarla işverenleri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği'ni Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.

Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Banka, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika


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