Aralık ayında denize girdiler - Son Dakika

ANTALYA'nın Demre ilçesinde yaşayanlar aralık ayının son günlerinde denize girdi. Vatandaşlar, Demre'de bitmeyen tatilin keyfini çıkarttıklarını söyledi.

Demre merkezindeki Kum Dağı mevkisinde bir sitede oturan üç kişi, güneşli havayı, sakin denizi görünce mayolarını giyip denize girdi. Selçuk Çakır, Şefik Çakır ile Teyhit Varan, aralık ayında denizde kulaç attı. Hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığının 19- 20 derece olduğu Demre'de, yaklaşık yarım saat yüzdükten sonra duşlarını alıp güneşlendiler. Üç arkadaş Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde hava sıcaklığı eksi derecelere düşerken Antalya'da denize girdikleri için mutlu olduklarını söyledi.Selçuk Çakır, "Aralık ayının ortalarındayız. Demre'de denize giriyoruz. Burada hava çok güzel. Kış, bu yıl gelmediği için deniz mevsimi de bitmedi" dedi. Şefik Çakır ise "Aralık ayının sonundayız. Ülkenin pek çok yerinde herkes kaban ve bot ile gezerken biz denize giriyoruz. Burada tatilimiz hiç bitmedi" diye konuştu.