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Aralık ayında dünya genelinde patlayıcı maddelere bağlı 267 şiddet olayı yaşandı; 2058 ölü ve yaralı
6 saat önce
Silahlı Şiddete Karşı Eylem (AOAV) kuruluşunun raporuna göre, aralık ayında dünya genelinde patlayıcı maddelere bağlı 267 şiddet olayı yaşandı. Bu olaylar sırasında 2 bin 58 kişi öldü ve yaralandı
Silahlı Şiddete Karşı Eylem (AOAV) kuruluşunun raporuna göre, aralık ayında dünya genelinde patlayıcı maddelere bağlı 267 şiddet olayı yaşandı.
Bu olaylar sırasında 2 bin 58 kişi öldü ve yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:13
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