Aralık Ayında Elektrik Tüketimi Azaldı
1 saat önce
Türkiye’nin elektrik tüketimi 2018 yılının Aralık ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,74 oranında gerileme gösterdi. Geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye’nin elektrik üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,74 oranında azalarak 25 milyar 147 milyon 675 bin kilovatsaat değerine ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’de geçtiğimiz Aralık ayında […]The post Aralık ayında elektrik tüketimi azaldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Türkiye
'nin elektrik tüketimi 2018 yılının Aralık
ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,74 oranında gerileme gösterdi.
Geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye'nin elektrik üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,74 oranında azalarak 25 milyar 147 milyon 675 bin kilovatsaat değerine ulaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de geçtiğimiz Aralık ayında günlük bazda en düşük elektrik tüketimi 691 milyon 573 bin kilovatsaat ile 2 Aralık tarihinde, en yüksek elektrik tüketimi ise 870 milyon 25 bin kilovatsaat ile 19 Aralık tarihinde kaydedildi.
Geçtiğimiz Aralık ayında elektrik tüketimi 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,74 oranında düşüş ile 25 milyar 147 milyon 675 bin kilovatsaate gerileme gösterirken, elektrik üretimi ise yüzde 0,98 oranında düşüşle 25 milyar 415 milyon 598 bin kilovatsaat olarak belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:15
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