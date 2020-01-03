Aralık ayında en çok patlıcanın fiyatı arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aralık ayında en çok patlıcanın fiyatı arttı - Son Dakika

Aralık ayında en çok patlıcanın fiyatı arttı

6 saat önce

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu.

Aralık ayında en çok patlıcanın fiyatı arttı, System.String[]

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Buna göre patlıcan yüzde 30,76'lık fiyat artışıyla Aralık ayının zam şampiyonu oldu. Aynı ayda fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 18,58 ile portakal oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi Aralık ayında yıllık yüzde 11,84, aylık yüzde 0,74 arttı. Bu verilerle birlikte Aralık ayında fiyatı en fazla değişim gösteren ürünler de belli oldu. Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) aylık olarak en yüksek artış gösteren patlıcan (yüzde 30,76) oldu. İkinci sırada kuru soğan (yüzde 25,07) gelirken en çok fiyat artışı yaşayan üçüncü ürün domates (yüzde 17,33) oldu.

Fiyatı en çok artan ürünler şöyle sıralandı:

Patlıcan yüzde 30,76

Kuru soğan yüzde 25,07

Domates yüzde 17,33

Salatalık yüzde 14,80

Kabak yüzde 14,40

Nar yüzde 13,28

Sivri biber yüzde 12,40

Mercimek yüzde 9,50

Yumurta yüzde 9,34

Mandalina yüzde 9,18

Kaşar peyniri yüzde 9,14

Süt yüzde 8,35

Yoğurt yüzde 8,34

Antep fıstığı yüzde 6,79

Ayran yüzde 6,32

Beyaz peynir yüzde 6,11

Tereyağı (kahvaltılık) yüzde 5,29

Tavuk eti yüzde 3,83

Bulgur yüzde 3,41

Elma yüzde 3,30

Bu ayda en çok ucuzlayan ürün ise portakal (yüzde 18,58) olurken, kivi (yüzde 8,81) ve pırasa (yüzde 8,43) onu izledi.

En çok ucuzlayan ürünler şu şekilde sıralandı:

Portakal yüzde 18,58

Kivi yüzde 8,81

Pırasa yüzde 8,43

Kazak (erkek için) yüzde 6,27

Limon yüzde 6,09

Beyaz lahana yüzde 5,64

Kaban yünlü (erkek için) yüzde 5,04

Kazak (kadın için) yüzde 4,50

Hırka (kadın için) yüzde 4,41

Erkek mont yüzde 3,75

Ispanak yüzde 3,40

Salça yüzde 3,33

Bot (kadın için) yüzde 3,08

Takım elbise (erkek için) yüzde 3,06

Şehirler arası otobüs ücreti yüzde 3,06

Makyaj malzemeleri yüzde 2,92

Parfümler yüzde 2,84

Muz yüzde 2,81

Bulaşık makinesi yüzde 2,71

Havuç yüzde 2,57

(İHA)

Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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