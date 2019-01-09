Aralık Ayında En Yüksek Reel Getiri Külçe Altında Oldu

Aralık ayına en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,96, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,06 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Aralık ayına en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,96, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,06 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,96, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,06 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 3,87, Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3,24, euro yüzde 1,56, dolar yüzde 1,39 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,31 oranında yatırımcısına kazandırdı. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,97 ve DİBS yüzde 1,36 oranında yatırımcısına kazandırırken; euro yüzde 0,29, dolar yüzde 0,46 ve BIST 100 endeksi yüzde 1,53 oranında yatırımcısına kaybettirdi.



DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,51 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,80 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Altı aylık değerlendirmeye göre dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,86 oranında yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,07 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,06 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri dolarda gerçekleşti



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30,27 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. - İSTANBUL

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