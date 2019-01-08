Aralık Ayında Kayseri Havalimanı'nda 169 Bin 707 Yolcuya Hizmet Verildi
2 saat önce
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre; aralık ayında Kayseri Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 150.091, dış hat yolcu trafiği 19.616, toplam yolcu trafiği ise 169.707 oldu.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık
ayı havalimanı istatistiklerine göre; aralık ayında Kayseri Havalimanı
'nda iç hat yolcu trafiği 150.091, dış hat yolcu trafiği 19.616, toplam yolcu trafiği ise 169.707 oldu.
2018 yılı Aralık ayında Kayseri Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1.036 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 147 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1.183'e ulaştı.
2018 yılı Aralık ayında Kayseri Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 1.586 ton olarak gerçekleşti.
1 Yıllık Gerçekleşmeler
Kayseri Havalimanı'nda 2018 yılı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 2.188.972'e, uçak trafiği 14.629'a ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 23.969 ton oldu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:41 Kaynak: İHA
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