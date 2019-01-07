Aralık Ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda 3.956 Yolcuya Hizmet Verildi
1 saat önce
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre; aralık ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 3.956 oldu.
2018 yılı Aralık ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 110 oldu.
2018 yılı Aralık ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 35 ton olarak gerçekleşti.
1 Yıllık Gerçekleşmeler…
Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda 2018 yılı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 54.366'ya, uçak trafiği 2.085'e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 545 ton oldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:30 Kaynak: Bültenler
Dağıtım İznindeki Er, Başına Dayadığı Tabancayı Ateşleyerek İntihar Etti
Ünlü Fenomen Dan Bilzerian, Davet Ettiği Türk Gencinin Hesabına 5 Bin Dolar Yatırdı
Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına İlişkin Yeni Açıklama
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki