Son Dakika Haberleri: Aralık Ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda 3.956 Yolcuya Hizmet Verildi

Aralık Ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda 3.956 Yolcuya Hizmet Verildi

1 saat önce

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre; aralık ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 3.956 oldu.

Aralık Ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda 3.956 Yolcuya Hizmet Verildi, System.String[]

2018 yılı Aralık ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 110 oldu.

2018 yılı Aralık ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 35 ton olarak gerçekleşti.

1 Yıllık Gerçekleşmeler…

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda 2018 yılı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 54.366'ya, uçak trafiği 2.085'e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 545 ton oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:30 Kaynak: Bültenler

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