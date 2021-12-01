Aralık ayında mutlaka izlenmesi gereken 10 film listelendi! İşte sırasıyla o filmler - Son Dakika

Dünyanın en çok merak edilen ve en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri'ne damga vurması beklenen filmlerin bazıları bu hafta vizyonda olacak. İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, Aralık ayında mutlaka izlenmesi gereken filmleri listeledi.

İşte Aralık ayında mutlaka izlenmesi gereken 10 film;

1- Spider-Man: No Way Home

Filmde Örümcek-Adam'ın gerçek kimliğinin Peter Parker olarak ortaya çıkmasından sonra gelişen olaylar konu ediniliyor. Peter, kimliğinin ortaya çıkmasından sonra büyük suçlamalarla karşı karşıya kalır. Medyanın baskısı altında kalınca yakınındakiler de tehlikeye girer, bunun üzerine Peter, çözümü Doktor Strange'in kapısını çalmakta bulur. Strange'in yaptığı büyü ile istediğine ulaşmayı planlasa da, gerçeklikte değişime neden olan bu büyü ile birlikte Peter ve Örümcek-Adam'ın (çoğumuz için tanıdık) yeni düşmanları ortaya çıkacaktır...

2- Nightmare Alley

Stanton 'Stan' Carlisle kasaba kasaba dolaşan bir karnavalın ekibine katılmıştır. Amacı ise Matmazel Zeena'nın ve alkolik kocası Pete'in "zihin okuma" numaralarının sırrını çözmektir. Ancak bu konuda bir türlü başarılı olamamıştır. Ancak Pete öldüğünde, Zeena Stan'i ortağı olarak kabul etmeye zorlanır. Kısa sürede Stan, insanları manipüle edip dolandırma işinde Zeena'nın rahmetli eşinden çok daha yetenekli olduğunu kanıtlar. Hırslanan Stan, dolandırıcılık oyununu kendi başına da yapabileceğine inanmaya başlar. Ancak Zeena ile rekabete giriştiğinde hiç ummadığı tehlikelerle yüzleşmek zorunda kalacaktır...

3- The Tragedy of Macbeth



Bir İskoç efendisi, üçlü cadı tarafından bir sonraki İskoçya Kralı olacağına ikna olur ve hırslı karısı, iktidarı ele geçirme planlarında onu destekler.

4- The Lost Daughter



İngilizce öğretmeni olan Leda, kendisini işine ve çocuklarıya adayan bekar bir annedir. Kızları babalarıyla birlikte olmak için evden ayrıldığında Leda kendisini fazlasıyla yalnız hisseder. Bu histen uzaklaşmak isteyen Leda, Güney İtalya'da küçük bir sahil kasabasında tatil yapmaya karar verir. Ancak sakin ve sessiz geçen birkaç günün ardından Leda'nın tanıştığı rahatsız edici bir aile, Leda'nın geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasına neden olur.

5- Red Rocket



Los Angelas'da yaşayan Mikey Saber, eski bir porno yıldızıdır. Artık kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen Mikey, memleketi Teksas'a dönmeye karar verir. Ancak Teksas'ta yaşadığı kasabaya geri dönmesi, bölge sakinlerinin tepkisine neden olur çünkü kimse onun geri dönmesini istememektedir.

6- Flee



Bu animasyon belgesel, bir adamın yaşadığı gerçek bir olayı gözler önüne sererken, kişinin geçmişi ile tamamen yüzleşmeden bir geleceğinin olamayacağı odağa alınıyor. Amin Danimarka'da yaşayan bir Afgan'dır. 36 yaşında olan Amin, akademik olarak başarılıdır ve uzun zamandır beraber olduğu sevgilisi ile evlenmek üzeredir. 20 yıldır sakladığı bir sır Amir'in bugünkü hayatını tehdit etmektedir. Amir ilk kez bu sırrı en yakın arkadaşı ile paylaşmaya karar verir.

7- Being The Ricardos



Being the Ricardos, 1950'li yıllarda Amerikan televizyonlarının en çok izlenen ikililerinden Lucille Ball ve Desi Arnaz'ın hayat hikayesini konu ediyor. I Love Lucy televizyon dizisinin başrolünde yer alan komedyenler Lucille Ball ile Desi Arnaz'ın kariyer yolculuğunun yanı sıra özel yaşamlarına da odaklanılan filmde, çiftin kariyerlerinin ve ilişkilerinin nasıl sona erdiği de anlatılıyor.

8- West Side Story



1957 yapımı müzikalin uyarlaması olan West Side Story, iki genç arasındaki yasak aşkı ve farklı etnik kökenlere sahip olan iki sokak çetesi arasındaki rekabeti konu ediyor.

9- The Matrix Resurrections

1999 yılında yayınlanan "Matrix" filminin dördüncü devam halkası olan filmin yönetmen koltuğunda Lana Wachowski oturuyor. Neo karakterini bir kez daha Keanu Reeves'in canlandırdığı filmin kadrosunda Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith gibi isimler yer alıyor.

10- Don't Look Up

Don't Look Up, dev bir göktaşının gezegeni altı ay içinde yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesini konu ediyor.