Aralık ayında sokak hayvanları için denize girdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aralık ayında sokak hayvanları için denize girdiler - Son Dakika

Aralık ayında sokak hayvanları için denize girdiler

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde geleneksel hale gelen, "Sokak hayvanları" için Aralık ayında denize girme etkinliği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Aralık ayında sokak hayvanları için denize girdiler, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde geleneksel hale gelen, "Sokak hayvanları" için Aralık ayında denize girme etkinliği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Yabancı ve Türkler, tasarladıkları hayvan kostümleri denize girerken, etkinlikte elde edilen gelir barınağa bağışlandı.


Didim'de sokakta yaşayan hayvanlar yararına gerçekleştirilen etkinlik Yalı Caddesindeki bri kafede gerçekleştirildi. Kafede bir araya gelen Türk, İngiliz, İskoç ve İrlandalıların bulunduğu grup, hayvan kostümleri ve kadın kostümleri giyerek katıldı. İlçede havanın da güzel olmasıyla birlikte grup üyeleri, hep birlikte denize koştu. Yaklaşık 15 dakika suda kalan grup, izleyicilerin alkışları eşliğinde denizden çıktı. Etkinliğe destek olmak için gelenler de, denize girenleri kıyıda izledi.


Etkinliğe katılan Didim Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim Ali Karahallı, "Şu soğuk havada tüm Didimlilerle, tüm hayvanseverlerle olmaktan mutluyum. Kendimi de çok şanslı hissediyorum ayrıca; Her sene olduğu gibi İngilizlerin Noel bayramı etkinliğinde düzenlemiş olduğumuz senede bir günde olsa sokak hayvanlarının çektiği sıkıntıları, açlığı, barınmak koşullarındaki sıkıntıyı dile getirmek için her sene tüm Didim halkıyla yabancısıyla, yerlisiyle birlikte ortak bir paydada buluşuyoruz. Bugünde onların arasında olduğum için çok şanslıyım. Elde edilecek gelirle bu sene birazcık daha sokak hayvanlarına bütçe ayırdık. Sokak hayvanlarımızın kulübeler, mama ve su odaklarının eksikliğinden dolayı ciddi derecede beslenme sıkıntısı yaşıyoruz. Tüm Didim halkı bu sosyal sorumluluk projesi altında buluştu. Konuyu hızlandıracağız ve en kısa sürede kulübe, mama ve su odaklarını Didim'e kazandıracağız" dedi


Etkinliğe katılan bir vatandaş ise, "Deniz biraz soğuktu ama hava güzel; her sene bunu yapıyoruz. Bu benim 10. yılım sokak hayvanları için, herkes bu konuda duyarlı olması lazım, sokaktaki hayvanlar için bir kap su biraz yemek, halkımızdan bunu istiyorum" dedi.


Etkinliğe katılanların bağışlarıyla toplanan paranın, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanların kuru mama ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı öğrenildi. - AYDIN

Aralık, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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