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Aralık ayında sokak hayvanları için denize girdiler - Son Dakika

Aralık ayında sokak hayvanları için denize girdiler

26.12.2021 14:53
Aralık ayında sokak hayvanları için denize girdiler

AYDIN'ın Didim ilçesinde, kendilerine 'Hayvansever Gönüllüleri' adını veren ve aralarında ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların da bulunduğu bir grup, kış ortasında sokak hayvanları yararına kostümleri ile denize girip bağış topladı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, kendilerine 'Hayvansever Gönüllüleri' adını veren ve aralarında ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların da bulunduğu bir grup, kış ortasında sokak hayvanları yararına kostümleri ile denize girip bağış topladı.

Didim'de yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu Didim Hayvan Dostları Derneği üyeleri, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanlar yararına etkinlik düzenledi. Grup etkinlikte sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımına destek olmak amacıyla kış ortasında denize girip bağış topladı. Aralarında Türk, İngiliz, İskoç ve İrlandalıların bulunduğu grup, sokak hayvanları yararına düzenlenen ve yılbaşı hediyelerinin verildiği ilk gün anlamına gelen 'Boxing Day' etkinliği kapsamında Altınkum Plajı'nda buluştu. Bu grup içerisinden 30 kişi, çeşitli kostümleriyle denize girerek yaklaşık 15 dakika suda kaldı. Sahipsiz sokak hayvanları için denizin soğuk olmasına aldırmayan grup, sudan çıkarken etkinliği izleyenler tarafından alkışlandı. Kafede gerçekleşen 2'nci el giysi satışı ile etkinliğe katılanların bağışlarıyla toplanan paralar, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanların kuru mama ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı ifade edildi. Etkinlik hakkında açıklama yapan Elindar Uyman, "Her yıl aralık ayının 26'ncı günü düzenlenen etkinlikte denize girerek farkındalık yaratarak, bu etkinlikte elde edilen geliri Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı yararına  kullanıyoruz. Bu yıl 30 arkadaşımız çeşitli hayvan kostümleri ile denize girdiler" dedi.


Aralık ayında sokak hayvanları için denize girdiler
Aralık ayında sokak hayvanları için denize girdiler
Aralık ayında sokak hayvanları için denize girdiler
Aralık ayında sokak hayvanları için denize girdiler
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Didim Belediyesi, Sokak Hayvanları, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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