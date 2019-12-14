Aralık ayında yaşanan bahar havası Edirnelileri mutlu etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aralık ayında yaşanan bahar havası Edirnelileri mutlu etti - Son Dakika

Aralık ayında yaşanan bahar havası Edirnelileri mutlu etti

6 saat önce

Edirne'de, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla vatandaşlar park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu.

Aralık ayında yaşanan bahar havası Edirnelileri mutlu etti, System.String[]

Edirne'de, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla vatandaşlar park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu.

Aralık ayı başında soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentteki hava sıcaklığı Edirnelileri sevindirdi.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte güzel havayı fırsat bilenler, zamanlarını çay bahçeleri, ormanlık alan ve parklarda geçiriyor.

Adeta bahardan kalma bir gün yaşanan kentte vatandaşlar, güneşin ve açık havanın tadını çıkarıyor.

Meteorolojik tahminlere göre, hava sıcaklıkları gelecek hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Edirne, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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