"Aralık ayındaki yağışlarla Kayseri mevsim normalinde yağış elde edecek" - Son Dakika

"Aralık ayındaki yağışlarla Kayseri mevsim normalinde yağış elde edecek"

29.11.2020 09:21

Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı, 2020 yılında Kayseri'nin yağış oranları ile yaptığı değerlendirmesinde, "Aralık ayındaki yağışlarla Kayseri mevsim normalinde yağış elde edecek" dedi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı, 2020 yılında Kayseri'nin yağış oranları ile yaptığı değerlendirmesinde, "Aralık ayındaki yağışlarla Kayseri mevsim normalinde yağış elde edecek" dedi. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen tamamen yerli ve milli olan uygulamaları hakkında bilgiler veren Dağlı, "Yerli ve milli uygulamamız ile vatandaşların daha fazla bilgiye ulaşmasını sağlıyoruz" dedi.

2020 Eylül ayı sıcaklığının bugüne kadar Kayseri'de ölçülen en yüksek Eylül ayı sıcaklığı olduğunu söyleyen Fatih Dağlı, "Kayseri için 2020 yılında mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyretti. Burada ekstrem bir değerden bahsetmek istiyorum. 4 Eylül 2020 tarihinde ölçülen 38,4 derece sıcaklık bugüne kadar Kayseri' ölçülen en yüksek Eylül ayı değeri olarak kayıtlarımıza girdi. Kayseri ilinin ortalama yağış miktarı 416,7 kilogram, Biz bugün Kasım ayı değerleri dahil 343 kilogram yağış aldık. Yani mevsim normallerine yakın değerde yağış alıyoruz. Aralık ayında alacağımız yağışlarla inşallah mevsim normallerinde bir yağış elde edeceğiz inşallah" dedi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen uygulama ile vatandaşların daha fazla bilgiye ulaşabileceklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kendi geliştirdiğimiz programımız, 15 Şubat 2019 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürümüz Volkan Mutlu Coşkun öncülüğünde hazırlanan bir programdı. Aynı zamanda tamamen yerli ve milli bir program. Renk kodları ile meteorolojik uyarıları yayınlamaya başladık. Bu uyarılar yeşil herhangi bir tehlike yok, sarı muhtemel tehlike, turuncu tehlikeli, kırmızı çok tehlikeli şeklinde. Farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe bazında bu uyarıları yayımlıyoruz. Vatandaşlarımızın daha dikkatli, daha tedbirli olmasını istemekteyiz. Kullanmış olduğumuz meteorolojinin mobil uygulaması, eğer konum bilgileri açık olursa konumlarına göre anlık olarak bulundukların yerin hava sıcaklığını ve 5 günlük tahmin raporlarını gösteriyor. Özellikle cep telefonlarında yüklü olarak gelen programlar Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uygulaması olmadığı için sadece il genelinde bir yerin hava sıcaklığını ve tahminini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün geliştirmiş olduğu uygulama sayesinde, bütün ilçelerimizde hava tahmin raporlarımızı ve anlık meteorolojik bilgiye ulaşılabilmektedirler. Yapmış olduğumuz tahmin ve uyarıların elbette önem arz etmesi için kullanıcılara, vatandaşlara ulaştırılması çok önemli. Biz bunun için güzel ve teknolojik yatırımlar yapıyoruz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Merkezi tarafından 2020 yılı içerisinde 48 adet meteorolojik uyarı ve bildiri yayınladık. Bunlarda ki isabet oranımız yüzde 100'e yakın ve bunun gururunu yaşıyoruz. Meteorolojik tahmin ve uyarılara ulaşmak çok kolay. Meteorolojinin her alanında sosyal medyayı kullanan bir kurumuz. Tahmin ve uyarılara kayseri.mgm.gov.tr ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşılabilir." - KAYSERİ

Aralık ayındaki yağışlarla Kayseri mevsim normalinde yağış elde edecek

Fatih Dağlı, Meteoroloji, Kayseri, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Aralık ayındaki yağışlarla Kayseri mevsim normalinde yağış elde edecek' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle büyük talep gören propolis, ölçüsü ve türüne göre 100 TL'ye kadar alıcı buluyor Heyecanlandıran keşif! Denizli'de iki bin yıllık rahip başı heykeli bulundu Kısıtlamada sokakta yakalanan genç: Annem cezayı duyarsa beni evlatlıktan reddeder Fransa'da polis şiddeti, halkı sokağa döktü! Çatışmalara "Macron İstifa" sloganları damga vurdu Danimarka'da vizonların ardından koronavirüs bulaşan kediler de itlaf edildi Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı
Batı Trakya'da İskeçe Müftüsü Mete'ye ırkçı tehdit: İyi Türk, ölü Türk'tür Batı Trakya'da İskeçe Müftüsü Mete'ye ırkçı tehdit: İyi Türk, ölü Türk'tür         
09:07
Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji yine uyardı: Sis, pus, don ve kar Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji yine uyardı: Sis, pus, don ve kar         
08:46
Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın         
08:02
PKK'lı terörist, Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştıklarını itiraf etti PKK'lı terörist, Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştıklarını itiraf etti         
07:34
Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı         
01:06
Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyip ormana giden alkollü şahsın başına gelmeyen kalmadı Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyip ormana giden alkollü şahsın başına gelmeyen kalmadı         
22:58
Kendisine Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt         
21:04
Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi         
19:25
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor         
15:33
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 09:31:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Aralık ayındaki yağışlarla Kayseri mevsim normalinde yağış elde edecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei