Aralık Ayının En İyi Oyuncusu Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, Aralık 2019'da dokuz gol atarak Avrupa'nın en büyük beş liginde bu rakama ulasan tek oyuncu oldu. Aralık ayında Juventus'un attığı 14 golün 9'unu kaydeden Ronaldo, bu müthiş istatistikle ayin en iyi Juventus oyuncusu seçildi.