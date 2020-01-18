Aralık Ayının En İyi Oyuncusu Cristiano Ronaldo - Son Dakika
Son Dakika Spor Aralık Ayının En İyi Oyuncusu Cristiano Ronaldo - Son Dakika Spor

Aralık Ayının En İyi Oyuncusu Cristiano Ronaldo

14 dakika önce

Cristiano Ronaldo, Aralık 2019’da dokuz gol atarak Avrupa’nın en büyük beş liginde bu rakama ulasan tek oyuncu oldu. Aralık ayında Juventus’un attığı 14 golün 9’unu kaydeden Ronaldo, bu müthiş istatistikle ayin en iyi Juventus oyuncusu seçildi.

Cristiano Ronaldo, Aralık 2019'da dokuz gol atarak Avrupa'nın en büyük beş liginde bu rakama ulasan tek oyuncu oldu. Aralık ayında Juventus'un attığı 14 golün 9'unu kaydeden Ronaldo, bu müthiş istatistikle ayin en iyi Juventus oyuncusu seçildi.

Aralık Ayının En İyi Oyuncusu Cristiano Ronaldo

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Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:19 
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