Son Dakika Haberleri: Aralık Ayının Mvp'si Vesely

Aralık Ayının Mvp'si Vesely

1 saat önce

Fenerbahçe Beko'nun başarılı basketbolcusu Jan Vesely, THY Euroleague'de Aralık ayının MVP'si seçildi.

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Fenerbahçe Beko'nun başarılı basketbolcusu Jan Vesely, THY Euroleague'de Aralık ayının MVP'si seçildi.

Fenerbahçe Beko'nun başarılı pivotu Jan Vesely, Turkish Airlines EuroLeague'de 2018'in son ayının en değerli oyuncusu seçildi. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sezonun ilk yarısını 15 maçta 14 galibiyetle lider tamamlarken, üst üste 11 maç kazanmayı başardı. Jan Vesely, özellikle Aralık ayında ortaya koyduğu harika performansla bu tabloya önemli katkıda bulundu. Vesely, Aralık ayında oynanan 5 EuroLeague karşılaşmasında forma giydi. Panathinaikos, AX Milan, CSKA Moskova, Buducnost VOLI ve Real Madrid mücadelelerinde ter döken Vesely, bu karşılaşmalarda 16.6 sayı, 7.2 ribaund, 2.6 asist, 1.2 top çalma ve 23.6 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı. Bu harika performans, Jan Vesely'nin EuroLeague tarafından Aralık ayı MVP'si seçilmesini sağladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:07 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Jan Vesely, Aralık, Spor
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