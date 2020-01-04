Aralık ayının zam şampiyonu kuru soğan oldu

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova Bölgesinde Aralık ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 27 ile Kuru Soğan olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 17,17 ile Portakal oldu.



Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Aralık ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde yüzde 0,78 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 0,74 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, Bölgedeki fiyat artışı yüzde 11,36 oranı ile Türkiye ortalaması yüzde 11,84'ün 0,48 puan altında gerçekleşti.



TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,18 artış gerçekleşti. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan TR42 bölgesi 26 İstatistiki bölge sıralaması içerisinde, yüzde 0,78 değişim oranı ile en fazla artış gösteren 14. istatistiki bölge oldu.



Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Bölgesinde Aralık ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 27,00 artış ile Kuru Soğan olurken onu 12,96 artış ile domates, 11.05 artış ile Yumurta, 8.14 artık ile Kaşar Peyniri ve 5.42 artış ile Buğday unu takip etti.



Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -17,17 ile Portakal olurken onu -9,51 ile beyaz lahana, -7,37 ile çocuk için kazak, -6,24 ile takım elbise, -6,18 ile karnabahar takip etti. - DÜZCE